росія може бути в стадії підготовки до нових масових обстрілів України, проте варто зауважити, що українські військові стоять на варті й готові протистояти можливим атакам ворога. Цю інформацію повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ми не те, що готуємося - ми готові. Тому що 24/7 - це звична робота Повітряних сил протягом всієї цієї війни. Тут без варіантів, мусимо очікувати у будь-який момент будь-якої загрози, будь-яку повітряну ціль.

Речник вказав на можливість, що російські сили можуть готуватися до нових масованих атак. Він наголосив, що після численних дронових та ракетних атак на Київ, ворог тимчасово зупинився, і це може бути зумовлено наміром нагромадити ракетну амуніцію.

Були паузи у них, бо не безкінечні боєприпаси, не безкінечні ракети. Тому вони прекрасно розуміють і завдають таких поодиноких ударів. Вчора "Іскандери", сьогодні Х-59.

Раніше ми писали, що у вівторок вночі, 24 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі сталися вибухи, що спровокували хвилю паніки серед місцевого населення.