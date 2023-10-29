"росія готується до нових атак" - Ігнат [ Редагувати ]
росія може бути в стадії підготовки до нових масових обстрілів України, проте варто зауважити, що українські військові стоять на варті й готові протистояти можливим атакам ворога. Цю інформацію повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Ми не те, що готуємося - ми готові. Тому що 24/7 - це звична робота Повітряних сил протягом всієї цієї війни. Тут без варіантів, мусимо очікувати у будь-який момент будь-якої загрози, будь-яку повітряну ціль.
Речник вказав на можливість, що російські сили можуть готуватися до нових масованих атак. Він наголосив, що після численних дронових та ракетних атак на Київ, ворог тимчасово зупинився, і це може бути зумовлено наміром нагромадити ракетну амуніцію.
Були паузи у них, бо не безкінечні боєприпаси, не безкінечні ракети. Тому вони прекрасно розуміють і завдають таких поодиноких ударів. Вчора "Іскандери", сьогодні Х-59.
Раніше ми писали, що у вівторок вночі, 24 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі сталися вибухи, що спровокували хвилю паніки серед місцевого населення.
Представник окупаційної "влади" Михайло Развожаєв заявив, що вибухи, які сталися, пов'язані із симуляцією нападу на "Чорноморський флот підводних диверсійних сил та засобів" на зовнішньому рейді міста.
Ця подія служить ще однією ілюстрацією загострення ситуації в різних містах окупованого Криму в останні місяці, включаючи Севастополь, де регулярно стаються подібні вибухи.
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