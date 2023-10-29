У неділю, 29 жовтня, в Україні святкують День автомобіліста 2023. Це свято відзначає професіоналів, чия робота пов'язана з перевезеннями - доставників, таксистів, далекобійників і водіїв, а також усіх тих, хто користується автомобілем для особистих потреб.

Автомобіль додає цікавості та комфорту до нашого життя, тож цей день - чудова нагода привітати друзів та знайомих автовласників.

В Україні День автомобіліста відзначають щорічно в останню неділю жовтня. Це свято було встановлене в 1993 році за указом президента Леоніда Кравчука. З нагоди цього свята, давайте разом привітаймо автомобілістів та подякуємо їм за їх важливу роботу!

В день автомобіліста

Хочу побажати:

Хай весело шумить мотор,

Хай шлях ваш омина затор.

Хай вдала буде кожна мить,

Хай янгол на шляху хранить!

***

З днем автомобіліста хочу привітати всіх, хто за кермом і побажати поважати дорогу та її мандрівників, знати та виконувати правила дорожнього руху, бути культурними та чуйними на своєму шляху а також ніколи не спішити та не спізнюватись!

Ти керуєш дуже вправно,

Майже завжди ти в авто,

Обігнати у дорозі —

Не наважиться ніхто!



Тож хай буде так надалі —

Асом залишайся ти,

Тільки не порушуй правил,

Будь у формі завжди ти! ***

Вітаю з Днем автомобіліста! Хочу побажати рівних доріг, цікавих подорожей та яскравих пригод, добрих друзів на пасажирському сидінні, гарного настрою та попутного вітру! Нехай твій особистий шлях завжди буде рівним, цікавим та радісним!

Я вітаю тебе з святом,

Автомобіліст завзятий!

Хай щастить тобі завжди —

На дорозі і в житті.



Музику вмикай гучніше,

І кермо тримай міцніше,

В добру путь! Водій, ти — ас,

Мчи, як птах, назустріч часу!

***

Друже, вітаю тебе із днем автомобіліста! Твоє авто — це як твоя друга дружина, його ти знаєш навіть краще, ніж власні п’ять пальців. Тож нехай мотор ніколи не барахлить, а дороги завжди будуть рівними та безпечними. Керуй своєю машиною впевнено, та завжди пам’ятай — на тебе чекають вдома!

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