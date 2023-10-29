Людям, у яких є серцеві проблеми, особливо важливо робити щеплення від грипу восени. Ця профілактична міра допомагає уникнути серйозних ускладнень для серцево-судинної системи. За інформацією Міністерства охорони здоров'я та Американської асоціації серця, щеплення від грипу може мати такі корисні ефекти для серця:

Зниження ризику інфаркту та інших небезпечних для життя станів серця на 25%.

Зменшення госпіталізаційних випадків через пневмонію на понад 40%.

Тому особливо важливо для пацієнтів з ішемічною хворобою серця щорічно вакцинуватись від грипу, щоб зменшити ризик серцевих ускладнень та зберегти своє здоров'я.

Яким чином грип може давати ускладнення на серце і судини? Вірусна інфекція запускає численні запальні реакції, які пошкоджують кровоносні судини, й без того нездорові у людей із серцево-судинними захворюваннями. Грип у більшості випадків стає причиною запалення серцевого м'яза - міокардиту - і його тяжкість може варіювати від легкої форми до летального фіналу.

Так, під час грипу інфекційний процес може спричинити прискорене серцебиття через викид адреналіну, що є реакцією організму на інфекцію. У хворих на серцеві захворювання або з атеросклеротичними бляшками в судинах існує підвищений ризик серйозних ускладнень.

Середина осені - оптимальний час для щорічної вакцинації від грипу. Знайдіть можливість вакцинувати себе і близьких - воно того варте.

Нагадаємо, команда трансплантологів з Києва та Львова вперше в Україні успішно виконала операцію з пересадки комплексу серце-легені.