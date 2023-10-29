У Львівській області невідомі напали на Миколу Тищенка. Про це повідомив його колега з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

За його словами, Тищенко звернувся до поліції із заявою про напад.

У Львівській області напали на Миколу Тищенко. Той подав заяву в поліцію, - зазначив депутат.

Поки невідомі жодні конкретні деталі інциденту, і сам Тищенко утримується від коментарів щодо можливого побиття.

Нагадаємо, у Верховній Раді у п'ятницю, 6 жовтня, під час розгляду правок до державного бюджету на 2023 рік сталася штовханина між народними депутатами.

Представник фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко стрімив у сесійній залі, через що у нього виник конфлікт зі "слугами народу".

У своїх соціальних мережах Гончаренко опублікував відео інциденту. На кадрах видно, як перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець сперечається з Гончаренком, голова комітету з питань здоров'я Михайло Радуцький заважає знімати, а депутат Микола Тищенко забирає та викидає смартфон.