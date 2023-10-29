У Львівській області напали на Тищенка [ Редагувати ]
У Львівській області невідомі напали на Миколу Тищенка. Про це повідомив його колега з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
За його словами, Тищенко звернувся до поліції із заявою про напад.
У Львівській області напали на Миколу Тищенко. Той подав заяву в поліцію, - зазначив депутат.
Поки невідомі жодні конкретні деталі інциденту, і сам Тищенко утримується від коментарів щодо можливого побиття.
Нагадаємо, у Верховній Раді у п'ятницю, 6 жовтня, під час розгляду правок до державного бюджету на 2023 рік сталася штовханина між народними депутатами.
Представник фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко стрімив у сесійній залі, через що у нього виник конфлікт зі "слугами народу".
У своїх соціальних мережах Гончаренко опублікував відео інциденту. На кадрах видно, як перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець сперечається з Гончаренком, голова комітету з питань здоров'я Михайло Радуцький заважає знімати, а депутат Микола Тищенко забирає та викидає смартфон.
по темі
У період з 24 по 25 жовтня, працівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури висунули звинувачення народному депутату
Депутат з Шабовської сільської громади в Одеській області Василь Тимофєєв був знайдений мертвим
У тимчасово окупованому Криму скоєно напад на колишнього народного депутата України
У будівлі Львівської ОВА шукають вибухівку у п'ятницю, 27 жовтня. Про можливе замінування стало відомо після анонімного дзвінка
Колишньому народному депутату та забудовнику Максиму Микитасю оголосили про підозру в заволодінні 307 млн грн Міноборони при будівництві складів у 2018 році