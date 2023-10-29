В росії виявили новий завод, де виготовляють ракети [ Редагувати ]
У російському Челябінську виявили завод з виробництво ракет. Партизани оприлюднили координати.
Про це повідомляє рух "Атеш".
Наші агенти з Челябінська повідомляють, що на Челябінському ковальсько-пресовому заводі почали виготовляти ракети різного типу, - повідомляють партизани.
Також було відзначено, що підприємство стрімко зростає: відбувається будівництво нових цехів та здійснюється набір нових працівників. Кількість персоналу на заводі збільшилася від 10 до 17 тисяч осіб.
Координати: 55.118556370558025, 61.5045004989165., - повідомляє "Атеш".
Нагадаємо, росія може бути в стадії підготовки до нових масових обстрілів України, проте варто зауважити, що українські військові стоять на варті й готові протистояти можливим атакам ворога.
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