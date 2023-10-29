"Ізраїль перейшов червоні лінії", - президент Ірану [ Редагувати ]
Президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що дії Ізраїлю вже "перетнули червоні лінії" і можуть "змусити всіх вжити заходів".
Про це Раїсі написав у соцмережі Twitter.
Вашингтон просить нас нічого не робити, але вони самі надають широкомасштабну підтримку Ізраїлю. США надіслали повідомлення Осі опору, але отримали чітку відповідь на полі бою, - написав він.
"Вісь опору" - підтримувані Іраном сили на Близькому Сході, зокрема ХАМАС.
Нагадаємо, другий етап конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом розпочався з військового вторгнення ізраїльських військових сил на територію Сектору Газа.
Цей рух суттєво загострив ситуацію і призвів до подальших актів насильства та втрат серед цивільного населення.
Раніше ми писали, що 27 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про розширення активності сухопутних військ у Секторі Гази. У всьому Секторі відсутній інтернет-зв'язок. На кордоні сектора помічені ізраїльські танки та артилерія.
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