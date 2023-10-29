Президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що дії Ізраїлю вже "перетнули червоні лінії" і можуть "змусити всіх вжити заходів".

Про це Раїсі написав у соцмережі Twitter.

Вашингтон просить нас нічого не робити, але вони самі надають широкомасштабну підтримку Ізраїлю. США надіслали повідомлення Осі опору, але отримали чітку відповідь на полі бою, - написав він.

"Вісь опору" - підтримувані Іраном сили на Близькому Сході, зокрема ХАМАС.

Нагадаємо, другий етап конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом розпочався з військового вторгнення ізраїльських військових сил на територію Сектору Газа.

Цей рух суттєво загострив ситуацію і призвів до подальших актів насильства та втрат серед цивільного населення.

Раніше ми писали, що 27 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про розширення активності сухопутних військ у Секторі Гази. У всьому Секторі відсутній інтернет-зв'язок. На кордоні сектора помічені ізраїльські танки та артилерія.