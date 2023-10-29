Як виглядає зараз Маріуполь: у мережі зʼявилося відео [ Редагувати ]
Окупований Маріуполь зняли на відео з вікна автобуса і показали масштабні руйнування та занедбаність.
Відповідне відео оприлюднила Маріупольська міськрада.
Там зазначили, що реальний стан Маріуполя можна побачити, подорожуючи звичайним автобусом. У місті видно руїни, порожнечу на місці зруйнованих будинків та загальне занедбання.
Зокрема, на відео, знятому з вікна автобуса, видно величезні руйнування у стінах багатоповерхових будинків та пошкоджені одноповерхові будівлі.
Так насправді виглядає місто в окупації. Жодними пропагандистськими роликами цього не змінити, - наголосили в міськраді.
Нагадаємо, у Маріуполі, який тимчасово перебуває під окупацією російських сил, зруйновано будинок Маріїнської жіночої гімназії, яка побудована у 1894 році.
Ця історична споруда пережила Першу і Другу світові війни.
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