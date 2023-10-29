Окупований Маріуполь зняли на відео з вікна автобуса і показали масштабні руйнування та занедбаність.

Відповідне відео оприлюднила Маріупольська міськрада.

Там зазначили, що реальний стан Маріуполя можна побачити, подорожуючи звичайним автобусом. У місті видно руїни, порожнечу на місці зруйнованих будинків та загальне занедбання.

Зокрема, на відео, знятому з вікна автобуса, видно величезні руйнування у стінах багатоповерхових будинків та пошкоджені одноповерхові будівлі.

Так насправді виглядає місто в окупації. Жодними пропагандистськими роликами цього не змінити, - наголосили в міськраді.

Нагадаємо, у Маріуполі, який тимчасово перебуває під окупацією російських сил, зруйновано будинок Маріїнської жіночої гімназії, яка побудована у 1894 році.

Ця історична споруда пережила Першу і Другу світові війни.