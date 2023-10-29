У росії зростає хвиля антисемітизму. росіяни вимагають виселяти євреїв з країни, а також заборонити в'їзд громадянам Ізраїлю, які нібито шукатимуть прихистку на території рф через війну з ХАМАСом.

Відповідні відео з таких мітингів поширили політик Борислав Береза та декілька російських Telegram-каналів.

Так, у Республіці Дагестан тисячі людей зібралися перед готелем, в якому, на їхню думку, могли мешкати громадяни Ізраїлю.

Після тривалих дискусій з поліцією учасникам протесту дозволили перевірити номери готелю, щоб впевнитися, що жодних ізраїльтян там немає.

Місцеві мешканці стверджують, що в кінцевому підсумку кожен номер у готелі буде перевірено на предмет того, чи не мешкають там євреї.

Після перевірки готелю було встановлено напис з повідомленням: "Іноземним громадянам Ізраїлю (євреям) вхід суворо заборонено. І не мешкають тут".

У Карачаєво-Черкеській Республіці також відбулися мітинги. При будівлі уряду зібралося близько 500 людей, які звернулися до влади з вимогою не допускати біженців з Ізраїлю і вимагали виселення всіх євреїв з республіки.

У столиці Кабардино-Балкарії, у місті Нальчик, був підпалений єврейський культурний центр.

Нагадаємо, у російському Челябінську виявили завод з виробництво ракет. Партизани оприлюднили координати.