Приготування курячого супу для хворої людини було звичайною практикою по всьому світу протягом багатьох століть. Навіть сьогодні в багатьох культурах визнають корисність цього методу.

Історія курячого супу як засобу терапії налічує 60 рік до н.е., коли Педаній Діоскорід, армійський хірург, що служив під керівництвом римського імператора Нерона, у своїй п'ятитомній медичній енциклопедії, використованій ранніми цілителями, описав його використання протягом тисячоліть. Однак походження курячого супу має свої коріння ще у Стародавньому Китаї, де його використовували на тисячі років раніше.

Колбі Тіман, доцент кафедри дієтології та харчування університету Дейтона, в статті для The Conversation дослідив, чи курячий суп справді допомагає при застудних захворюваннях з наукової точки зору, чи ж це просто приємне плацебо, яке може мати психологічний ефект, але не має реальної терапевтичної користі.

За його словами, особливий смак супу виникає через присутність "умамі" - смакового відчуття, яке в багатьох країнах розглядають як п'ятий тип смаків, поряд зі солодким, соленим, кислим і гірким. "Умамі" часто описують як смак, що нагадує "м'ясний" або смак продуктів, багатих на білок.

"Дослідження показують, що смак має вирішальне значення для цілющих властивостей курячого бульйону. Коли я бачу пацієнтів із захворюваннями верхніх дихальних шляхів, я помічаю, що багато з них раптово починають менше їсти або взагалі перестають їсти", - пише Тіман.

Відповідно, смак умамі в курячому супі може призвести до збільшення апетиту. Учасники одного дослідження заявили, що відчули голод після того, як спробували суп із смаком умамі, який додали дослідники. Інші дослідження показують, що умамі може сприяти покращенню травлення поживних речовин. Коли наш мозок відчуває умамі через смакові рецептори на язиці, це може спонукати наше тіло легше травити білки.

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