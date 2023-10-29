Народні депутати пропонують установити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години, яка була введена у країні у зв'язку з воєнним станом.

Відповідний законопроєкт вже був внесений до Верховної Ради України, як повідомляється на сайті парламенту.

Повідомляється, що цей документ був розроблений спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією.

Згідно з проєктом закону, депутати мають намір установити адміністративну відповідальність за:

Порушення громадянами комендантської години, що призведе до накладення штрафу в розмірі від 8500 до 17 000 гривень (від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціальних режимів світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану, що призведе до накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, фізичну особу-підприємця в розмірі від 51 000 до 102 000 гривень (від 3000 до 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Цей документ вже передано на розгляд керівництву парламенту.

Порушення комендантської години може бути підставою для перевірки документів, огляду осіб та транспортних засобів, конфіскації предметів, які можуть бути використані для порушення закону, а також затримання громадян органами Нацполіції з метою встановлення особи або в разі вчинення ними правопорушень.

Нагадаємо, вручення повісток чоловікам призовного віку в Україні можуть проводити не тільки представники військкоматів, але й інші уповноважені органи та особи.