Майк Тайсон, колишній абсолютний чемпіон світу з боксу, оголосив свою оцінку щодо поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Френсісом Нганну.

Він висловив захоплення щодо виступу боксера з Камеруну у цій битві та вважає, що, за його думкою, Нганну мав у цьому поєдинку перевагу і міг стати переможцем. Видання Metro наводить слова спортсмена.

Справжній чемпіон цього вечора - Френсіс Нганну. Дуже пишаюся тим, як він виступив. Як я порахував бій? Так, Нганну виграв. Ось так я порахував. Це було пограбування? Ні, це не пограбування, але всі знають результат, - сказав Тайсон.

Слід зазначити, що "Циганський король" переміг роздільним рішенням суддів з рахунком 95:94, 96:93, 95:94. У третьому раунді Нганну мав шанс завершити бій досить рано, відправивши Ф'юрі в нокдаун. Однак британський боксер піднявся і продовжив поєдинок.

Крім того, "Циганський король" отримав спеціальний пояс WBC за перемогу над Нганну, що створений для тріумфатора цього поєдинку. Але загальний титул WBC, яким володів Ф'юрі, не був на кону під час цього бою.

Нагадаємо, чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі та володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF українець Олександр Усик попередньо узгодили дату проведення поєдинку.

Про це повідомляє менеджер Ф'юрі Спенсер Браун. Боксери Ф’юрі та Усик домовились провести бій вже 23 грудня цього року.

Зауважимо, що на кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.