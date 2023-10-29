Винищувачі перехопили літак біля резиденції Байдена [ Редагувати ]
Біля резиденції президента США Джо Байдена у Вілмінгтоні, штат Делавер, винищувачі американської армії перехопили літак.
Про це повідомляє Politico.
Ентоні Гульєлмі, керівник відділу зв'язку Служби безпеки США, заявив, що цивільний літак ввійшов у заборонену зону повітря після 14:00 28 жовтня за місцевим часом.
"Як запобіжний захід засоби були спрямовані на перехоплення і цивільний літак успішно приземлився в сусідньому аеропорту", - зазначив він.
Ентоні Гульєлмі додав, що агенти Секретної служби США активно розслідують цей інцидент в співпраці з Федеральним управлінням цивільної авіації.
В ці вихідні Джо Байден перебуває у Вілмінгтоні. Інцидент з літаком не вплинув на його переміщення.
Нагадаємо, Міністерство оборони США оголосило новий пакет військової допомоги Україні на суму $150 млн, до якого увійшли додаткові ракети для ЗРК NASAMS і РСЗВ HIMARS, ракети Stinger, AIM-9M, TOW, Javelin тощо.
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