Біля резиденції президента США Джо Байдена у Вілмінгтоні, штат Делавер, винищувачі американської армії перехопили літак.

Про це повідомляє Politico.

Ентоні Гульєлмі, керівник відділу зв'язку Служби безпеки США, заявив, що цивільний літак ввійшов у заборонену зону повітря після 14:00 28 жовтня за місцевим часом.

"Як запобіжний захід засоби були спрямовані на перехоплення і цивільний літак успішно приземлився в сусідньому аеропорту", - зазначив він.

Ентоні Гульєлмі додав, що агенти Секретної служби США активно розслідують цей інцидент в співпраці з Федеральним управлінням цивільної авіації.

В ці вихідні Джо Байден перебуває у Вілмінгтоні. Інцидент з літаком не вплинув на його переміщення.

Нагадаємо, Міністерство оборони США оголосило новий пакет військової допомоги Україні на суму $150 млн, до якого увійшли додаткові ракети для ЗРК NASAMS і РСЗВ HIMARS, ракети Stinger, AIM-9M, TOW, Javelin тощо.