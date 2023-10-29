В росії закрили фірму Валерія Меладзе, який володів бізнесом протягом майже 20 років.

Московська податкова ухвалила рішення щодо компанії під назвою "МБ Про", яка спеціалізувалася на виконавчому мистецтві. Про це повідомляє Mash.

Компанія закрила діяльність, заявивши про відсутність активності після від'їзду артиста з росії, так поширюють інформацію пропагандистські джерела. Це сталося після 24 лютого, коли Меладзе засудив війну росії проти України. Але незабаром він взяв відмінну, "неоднозначну" позицію, і повернувся до країни-агресора з концертами.

Однак, здається, у росії не забули, як під час російського новорічного корпоративу в Дубаї співак відповів на привітання від українського фаната фразою "Героям слава", і через це став об'єктом критики від особистостей Z-патріотів.

Після того, як скандальне відео поширилося в росії, у певних колах виникла ідея позбавити співака російського громадянства, визнати його "іноземним агентом" і заборонити транслювати його пісні по телебаченню та радіо.

Нагадаємо, співачка Віра Брежнєва, яка нині виступає під псевдонімом VERA, вперше висловилася на тему чуток щодо її розлучення з композитором Костянтином Меладзе.

Попередні чутки про їх розставання почали з'являтися ще в 2022 році, проте сама співачка не надавала жодних коментарів на цю тему.