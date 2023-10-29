МВС Латвії подарує українській поліції 12 дронів [ Редагувати ]
Служба Міністерства внутрішніх справ Латвії передасть українській поліції 12 дронів.
Про це повідомляє Delfi.
Раніше міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс зустрівся з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком у Литві.
Основною темою обговорення була поточна ситуація в Україні та шляхи надання допомоги населенню. Міністри також обговорили досвід роботи українських правоохоронних органів у контексті воєнного стану.
З метою подальшої підтримки України, МВС Латвії, Державна поліція, Державна прикордонна служба та Державна пожежно-рятувальна служба підтримують постійні контакти з українськими урядовими установами. Під час зустрічі з Ігорем Клименком, Козловскіс підтвердив безоплатну передачу 12 безпілотних літальних апаратів Державній поліції України. Доставку цих дронів до України, переданих Держполіцією та ДПРС, організує ДПРС.
Козловскіс, державний секретар МВС Дмитрій Трофімов та начальник Державної прикордонної служби генерал Гунтіс Пуятс провели зустріч у Вільнюсі з міністрами внутрішніх справ та керівниками прикордонних служб трьох країн Балтії, Норвегії, Польщі, Фінляндії та України для обговорення ситуації з безпекою в регіоні та спільних дій.
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