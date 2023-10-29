Попит на отримання посвідчення водія в Україні залишається високим серед громадян, включаючи тих, хто має інвалідність. Це спонукало до створення в Україні спеціалізованих "автошкіл для осіб з інвалідністю".

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Зараз в Україні запрацювали декілька "автошкіл для людей з інвалідністю". Навчання відбувається протягом 11 тижнів, з них 64 години відведені на теоретичний курс та 40 годин - на практичні заняття.

Орієнтовна вартість такого навчання складає 6000 гривень.

Для отримання дозволу на керування транспортним засобом особам з інвалідністю необхідно пройти шість етапів:

Отримати лікарську довідку про придатність для керування транспортним засобом.

Обрати автошколу для теоретичної підготовки та подати необхідні документи.

Пройти теоретичний курс навчання в автошколі, отримати сертифікат про успішне завершення теоретичної підготовки згідно встановленої програми.

Пройти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС.

Пройти практичне навчання в автошколі, яка спеціалізується на підготовці осіб з інвалідністю.

Скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС та отримати водійське посвідчення.

Іспити проводяться в сервісному центрі МВС, де здійснюють тестування на транспортних засобах з ручним управлінням. Отримання водійського посвідчення також відбувається в тому ж сервісному центрі МВС, де складався теоретичний іспит.

Нагадаємо, українські громадяни, які перебувають в Польщі, тепер мають можливість відновити втрачені або викрадені посвідчення водія.