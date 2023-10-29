Бійці Державної прикордонної служби збили під Авдіївкою на Донеччині російський штурмовик Су-25. Про це речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив "Українській правді".

Зенітна ракета, випущена прикордонниками з переносного комплексу, уразила повітряну ціль. Літак противника задимівся, почав втрачати висоту й зник за обрієм.

Су-25 "Грач" - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Су-25 експлуатуються з 1981 року, було випущено 1320 штук. Його вартість - майже $11 млн.

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 29 жовтня окупанти втратили в Україні 320 літаків і 324 гелікоптери.