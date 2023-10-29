"Изделие-53": росіяни почали застосовувати оновлений дрон-камікадзе "Ланцет" - ISW [ Редагувати ]
Російські війська почали застосовувати на фронті нову версію безпілотника-камікадзе "Ланцет" ("Изделие-53"), який може автономно ідентифікувати цілі. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Z-канали стверджують, що російські війська почали використовувати "Изделие-53" з 21 жовтня.
Новий дрон-камікадзе нібито має систему автоматичного наведення, яка може розрізняти типи цілей і підвищувати шанси успішного удару.
Армія рф поки що не застосовує "Изделие-53" у широкому масштабі, однак російські війська наразі випробовують ці баражуючи снаряди для масових синхронізованих ройових ударів.
24 жовтня ISW повідомляв, що російські війська нібито нещодавно використали нові безпілотники "Италмас" (також відомі як "Изделие-54") під час удару по Київській області.
ISW вказує на низьке корисне навантаження безпілотників "Изделия-53", яке становить від трьох до п’яти кілограмів вибухівки, чого замало для знищення важливих військових цілей.
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