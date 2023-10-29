У штаті Флорида на святкуванні Гелловіна сталася стрілянина, загинули мінімум двоє людей. Також сьогодні сталася стрілянина на вечірці у штаті Індіана, внаслідок якої загинула одна людина.

За даними місцевого телеканалу WFLA, стрілянина у Флориді сталася у місті Тампа. Перед стріляниною почався конфлікт між групами людей, одягнених у костюми на честь Відьомської ночі. Поранення отримали 19 людей.

Один зі стрільців здався поліції. Його мотиви та особистість з'ясовуються.

Як передає CNN, стрілянина в Індіані відбулася в Індіанаполісі. Крім одного загиблого, ще вісім людей було поранено. Усі постраждалі віком від 16 до 22 років.