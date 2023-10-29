В окупованій Волновасі під Донецьком російські військові у власному будинку розстріляли сім'ю з двома дітьми. Загалом вбили 9 людей. Про це повідомляє Слідчий комітет рф.

Следственными органами... устанавливаются обстоятельства убийства девяти жителей города Волновахи, в том числе двоих детей, тела которых обнаружены в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство более двух лиц, в том числе малолетних).... Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Місцеві мешканці, сусіди та родичі вбитих розповіли виданню ASTRA, що вбивство скоїв російський військовослужбовець з Чечні.

Дев'ять людей розстріляли у ніч проти 28 жовтня у приватному будинку Волновахи на вулиці Донецькій. Серед загиблих – господарі будинку Андрій та Наталія Капканець (на фото), їхні родичі та двоє дітей - дочка Настя навчалася у школі, сину Микиті було чотири роки (фото).

​Ще двоє вбитих були друзями Капканець. Родина та друзі відзначали день народження. Що саме сталося до вбивства, достеменно невідомо. Сусіди розповідають:

У их свекрови был в пятницу день рождения, а ночью всех убили. Вчера их начали искать родственники, вызвали полицию, вскрыли дом, а они все убиты.

Дальня родичка вбитих розповіла:

Как нам сказала полиция, убили военные на мотоциклах, и все лежали в кроватях, то есть, это сделали, когда они спали.

Знайомий сім'ї розповів:

Убийство совершил военнослужащий ВС РФ. С мужем Наташи он что-то не поделил. Сразу приехала верхушка и они начали пытаться скрыть все, соседям сказали - молчать.

Сусіди вбитих розповіли:

Все убиты в голову. На кроватях. Дом залили водой, видимо, чтобы скрыть улики. Все соседи говорят, что убийцы - военные. Никто не задержан, всем теперь страшно.

Місцеві мешканці, напередодні вбивства мешканці будинку посварилися з чоловіками у військовій формі, ймовірно, кадирівцями.

Мотив їхньої суперечки зараз з'ясовують слідчі, однак за попередніми даними, окупанта намагалися "віджати" їхній будинок.