Влучання по складах з боєприпасами, скупченнях ворога та колонах противника - це наслідок отриманої інформації. Часто від місцевих під окупацією. Наша наступна історія про Сергія Божка з Миколаївщини. Чоловік допомагав Збройним силам, коли в його рідне село зайшли окупанти. Він спостерігав за колонами техніки й всю інформацію передавав нашим військовим. Росіяни викрили чоловіка. Потім були допити й катування. А коли відступати з села, Сергія розстріляли. Про історію його спротиву - дивіться далі.

Тетяна Божко, жителька села Лоцкине:

Ось тут похований мій чоловік Сергій. Йому ще не виповнилось і 60 років. Дуже він був веселий, привітний такий. Працював вчителем.

Справжній патріот - таким селяни памятають Сергія Божка. Чоловік учителював, а на пенсії почав займатися землеробством.

Тетяна Божко, жителька села Лоцкине:

Це йому дуже подобалось. У нас трактор там був якийсь старенький, і він разом з хлопцями працювали в полі, але вони були учні його.

Чоловіка немає вже майже півтора року.

Тетяна Божко, жителька села Лоцкине:

Він загинув 18 березня, невдовзі як почалась війна.

Коли окупаційні війська зайшли до села, Сергій долучився до партизанів.

Тетяна Божко, жителька села Лоцкине:

Коли колони йшли, вони рахували, спостерігали, передавали туди. Передзвонювали на Баштанку, які війська скільки та чого. Дуже різноманітне було, і понтони йшли й різна техніка.

Чоловік був упевнений: всі разом виженуть із села непроханих гостей. Аж поки 16 березня на порозі оселі не з'явилися московити.

Під'їхали бронемашина з автоматниками російськими, мікроавтобус, і їх вийшло чоловік 15 десь. Половину зайшло одразу у двір. І одразу до мене. Де чоловік?

На Сергія вказали місцеві колаборанти.

Тетяна Божко, жителька села Лоцкине:

Вони його попід руки й повели. Штовхали автоматом і кричали: ти "укроп", "укроп".

Чоловіка повезли на допит - на місцевий тік. Там Сергія нещадно били. А в його оселі проводили обшуки.

Галина Крупенко, жителька села Лоцкине:

Багато техніки під'їхало, багато було їх солдатів, і години три-чотири стояли, і там був обшук.

Тетяна Божко, жителька села Лоцкине:

Він виходить весь побитий, ліва рука підв'язана. Я до нього кинулася, а вони мене так підіпхали, а Сергій каже: куля в локті. Прострелили через одежу, через все.

Чоловікові не дозволили обробити рану, тож дружина побігла шукати його на току. Рашисти пообіцяли до вечора відпустити чоловіка. Але за півтори години не було ні росіян, ні Сергія.

Тетяна Божко, жителька села Лоцкине:

Підійшов до нас ще один чоловік, сказав, якщо хочете знайти, то двох полонених забрали на той штаб, і ми приїхали сюди, а у них якраз був стрій. Ми сіли в машину, і він каже: поїхали. Я ще бачив, що окопи є у нас там, на повороті, поїхали, спитаємо там.

Дві доби дружина шукала Сергія, і зрештою селяни знайшли тіло чоловіка біля хати на околиці села.

Наталя Сінченко, кореспондентка:

В цьому будинку окупанти облаштували свій штаб. Сюди звозили селян на допити, де над ними знущалися та піддавали тортурам. Саме тут Сергія закатували й вбили.

Тетяна Божко, жителька села Лоцкине:

Вони його застрелили, як тікали, і в ту яму кинули, і прикинули зверху матрасом та якимось половиком, і присипали землею, через що ніхто не бачив. Коли ми його знайшли, то це було страшне.

І хоч минуло півтора року, рани пані Тетяни так і не загоїлися.

Тетяна Божко, жителька села Лоцкине: