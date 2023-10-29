Україна не планує продовжувати договір про транзит російського газу через свою територію після 2024 року, коли закінчиться термін дії чинного контракту з "Газпромом". Про це заявив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Україна продовжує транзит російського газу виключно з метою підтримки наших європейських колег, європейських партнерів, певних країн Євросоюзу, особливо тих так званих land locked країн, які не мають виходу до морів. І на сьогодні вони потребують цього об'єму.

Олексій Чернишов нагадав, що Євросоюз заявив про те, що повністю відмовиться від споживання саме російського газу до 2027 року.

Ми прагнемо, щоб це відбулося якомога швидше і скоріше, і до цього моменту. Бачимо, що певні процеси вже відбулися. Скорочення йде з кожним наступним місяцем. Але маємо пришвидшити цей процес і стимулювати це. Що стосується цього контракту - маємо також бути надійним партнером для наших європейських партнерів, для країн, які цього потребують. Але ця угода завершиться до кінця 2024 року, і ми не маємо намірів чи ініціативи її продовжувати.

Чернишов зазначив, що розривати угоду достроково Україна не стала, оскільки країни Європи зараз потребують російського газу. Він запевнив, що відмова від дострокового розриву контракту не пов'язана з побоюванням судових позовів від "Газпрому".

Абсолютно не існує інших причин, але ми не можемо позбавити сьогодні деякі країни Євросоюзу, які, до речі, є нашими партнерами, можливості отримувати блакитне паливо і готуватися до зими... Ми розуміємо, що Європейський союз має знайти інші джерела, щоб отримати цей газ. Нема проблем у світі з газом, є проблема з його доставкою. Є проблема з доставкою до Європи. Є потужності LNG-терміналів та інших можливостей для того, щоб його доставити до споживачів.

Нагадаємо, у жовтні Катар підписав 27-річні контракти про постачання скрапленого природного газу (СПГ) до Нідерландів та Франції. Щорічно - по 3,5 млн тонн.