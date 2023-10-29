На відміну від попереднього саміту в Джидді, цього разу серед учасників немає Китаю.

Гостре питання для всього південного регіону - "зерновий коридор". Від нього залежить не тільки безпекова ситуація в областях, але й продовольча безпека всього світу. Про неї, до речі, говорили на саміті миру на Мальті.

Учасники обговорили ще і ядерну та енергетичну безпеки. Повернення додому заручників і депортованих українських дітей. А ще відновлення повноцінного суверенітету й територіальної цілісності України. Мальта - третя країна, що приймає саміт такого рівня, після Данії та Саудівської Аравії. Учасників значно більше - 66 делегацій замість 43-х у Джидді.

Тож, що вдалось ухвалити й чому проведення саміту саме зараз важливо не тільки для України, а й для країн ЄС? Про все в матеріалі Анни Басової.

Із закликами до Європи діяти тут і зараз група проукраїнських мітингувальників зустріла учасників саміту Євросоюзу. Кількадесят людей із синьо-жовтими прапорами, тризубами й транспарантами зі слоганами зібралися біля будівлі, де лідери ЄС домовлялися про продовження та посилення підтримки України у війні з росією.

Олена Кужим, учасниця протесту:

Ми повинні відправляти до України зброю - швидше та більше. І ми повинні запровадити найжорсткіші санкції на всі можливі товари та закрити всі шляхи, які використовує росія, щоб їх оминати!

Не проти цього й самі європейці, та посилювати тиск на росію заважають окремі пропутінські гравці. Це вже давно відомий симпатик кремля угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. А віднедавна ще і його словацький колега Роберт Фіцо. Втім, похитнути загальну позицію Євросоюзу російським клевретам не вдається.

Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії:

Ми продовжимо постачати Україні зброю та боєприпаси. Також буде й фінансова допомога. Київ уже отримав від Брюсселя 83 мільярди євро, на часі - ухвалити заявлені 50 мільярдів.

Про світ після перемоги України та шляхи її досягнення продовжили говорити на Мальті. Маленька острівна країна - третя після Данії та Саудівської Аравії - приймає глобальний саміт миру. Іще до початку зустрічі в Офісі Президента висловили оптимізм - і підтвердили його цифрами.

Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента України:

У Копенгагені були делегації з 15 країн. У Джидді - вже 43. Зараз, коли ми з вами спілкуємося, свою участь підтверджують усе нові й нові країни. Матимемо до 70 учасників.

Загалом зголосилися 66 країн - від традиційних західних союзників до держав так званого глобального Півдня. Серед них - Бразилія та Індія, котрі відкрито не виступали на українському боці. А латиноамериканський президент Лула да Сілва навіть намагався просувати риторику щодо "територіальних поступок в ім'я миру".

Володимир Зеленський, президент України:

Я дякую всім лідерам і країнам, які вже підтримали спільне бачення щодо миру. І є потенціал, щоб розширити представництво держав. Пункти нашої Формули створені саме так, щоб кожен у світі, хто дійсно цінує міжнародне право, міг проявити себе й свої цінності та підтримати глобальні зусилля проти агресії.

Формулу миру президент Володимир Зеленський запропонував минулої осені, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Вона містить 10 пунктів щодо російської агресії та способів дати ворогу відсіч. 5 із них - на порядку денному цього саміту. Так, для ядерної безпеки, за планом міністра енергетики Германа Галущенка, необхідно повністю вивести з Запорізької АЕС російський персонал, а саму станцію повернути під контроль України. Також наголошують на посиленні ролі МАГАТЕ, яка має контролювати, як у світі дотримуються правил поводження з ядерними установками. Продовольча безпека передбачає міжнародні гарантії безперебійного постачання продуктів, вважає міністерка економіки Юлія Свириденко. А для цього вкрай важливі розмінування морських шляхів і захист портової інфраструктури. Також на часі - повернення незаконно депортованих до росії дітей, звільнення полонених і відновлення територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський, президент України:

За рік, що минає, наша Формула миру поступово стає глобальною, бо всі ви її підтримали чи принаймні проявили дієву зацікавленість у роботі з нею. Ця Формула справді стала спільною.

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України:

Завершення найбільшої війни у Європі з часів Другої світової справедливим, тривалим і всеосяжним миром матиме величезний позитивний вплив на інші вибухонебезпечні конфлікти, які розгортаються у світі. І сьогодні ми даємо новий потужний сигнал усьому людству: ми наближаємо мир. Справедливий, стійкий, тривалий. Для України. Для світу.

На відміну від попереднього саміту в Джидді, цього разу серед учасників немає Китаю. Чому серед учасників немає росії, розуміють усі, окрім самих росіян.

Марія Захарова, речниця МЗС росії:

Любой формат обсуждения возможных контуров мирного урегулирования без участия россии заведомо не будет иметь добавленной стоимости.

А ще в МЗС країни-агресорки засмутилися позицією Мальти - буцімто та постійно дотримувалася нейтралітету в усіх військово-політичних питаннях. Та у Валлетті вже відповіли: навіть будучи нейтральною країною, Мальта не може не засуджувати несправедливість, звірства та зловживання владою.