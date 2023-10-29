Під Бахмутом російські війська намагаються постійно контратакувати. Особливо важкі бої тривають на південному фланзі міста-фортеці - це Кліщіївка та Андріївка. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів прес-офіцер 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков.

"На Бахмутському напрямку тривають контратаки ворога, він намагається нас контратакувати постійно. Ми спостерігаємо це північ, напрямок на Хромове, Богданівка, Ягідне, Василівка.

Однак більш важкі бої у нас тривають на південному фланзі, там де ми маємо успіхи та просуваємося. Тут ми можемо спостерігати постійні його контратаки. Це Кліщіївка і Андріївка. Вдалих спроб у нього немає, він відступає з втратами, одна постійно намагається завдати нам хоч якогось удару і шкоди.

Його втрати (ворога - ред.) можуть коливатися від роти до двох рот, може і більше, дивлячись який день. При чому це втрати не тільки загиблі це поранені. Я би включив і дезертирів, які не хочуть воювати. Повна рота - 240 чоловік...

На цьому тижні ми можемо спостерігати, що він (ворог - ред.) перекинув на наш напрямок буквально нещодавно близько двох рот "Шторм-Z". Можна сказати, що це свіжі сили. Також він перекидує до нас (під Бахмут - ред.) підрозділи, які зазнали втрат на інших напрямках.

Звичайно це не контрактники. Є тут підрозділи російської армії дуже професійні, це деякі підрозділи десантно-штурмових бригад (не всі). Треба зазначити, що у нього втрати серед контрактників досить великі. Тож ті резерви, які зараз надходять з частково мобілізованих настільки не навчені, але беруть своєю кількістю. Він їх просто знищує своїх солдатів у цих штурмах", - розповів Олег Калашніков.