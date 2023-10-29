В Ужгороді провели благодійний напівмарафон на підтримку ЗСУ [ Редагувати ]
Оздоровлювалися, загартовувалися, а ще зібрали кошти на ЗСУ! В Ужгороді провели черговий благодійний напівмарафон. Зібралося кількасот учасників. До того ж з різних куточків України. Усі зібрані кошти підуть на дрони-камікадзе для наших захисників. Детальніше про "біг за донати" - у сюжеті Мар'яни Мартин.
Руслан та Андрій професійні спортсмени-бігуни. Їздять на змагання, а ще не пропускають жодних марафонів у рідному Ужгороді. Нині налаштувалися на перемогу. Долатимуть дистанцію 21 кілометр.
Андрій, учасник благодійного напівмарафону на підтримку ЗСУ:
Систематично бігаємо, і це є у нас як тренування вже. 21 км - це вже серйозно точно вам кажу, це спорт, це настрій це здоров'я.
Маршрут пролягатиме вздовж річки Уж - і з'єднає набережні міста. Пробігтися колоритними доріжками зголосилося кілька сотень учасників.
Іван - реєстратор учасників забігу:
Біжать дистанцію 21 км, 10 км та естафета - 4 людини по 5 км. Охочих багато. Близько 150 учасників на 21 км, і так само багато і на 10 км.
Благодійний напівмарафон на підтримку ЗСУ зібрав бігунів з усієї України. Роман, приміром, зі Львова.
Роман - учасник благодійного напівмарафону на підтримку ЗСУ:
Чого взагалі сюди приїхали, бо треба підтримати це все. Допомогти хлопцям ЗСУ і пробігтися.
А от пані Ганна з Маріуполя. Жінка обожнює біг. Каже, нині хоче пригадати, як ранками бігала в рідному місті.
Ганна - учасниця благодійного напівмарафону на підтримку ЗСУ:
Біжу за Маріуполь. Здається, що сил вже нема, якісь там зайві думки, але коли ти виходиш, вже пробігла, то це задоволення, просто задоволення, все забувається, і настрій - кращий. І тут я з вірою в перемогу.
Перед стартом учасники розминаються. Зібралося охочих чимало: жінки, чоловіки, і діти, і навіть бабусі та дідусі.
Віктор - учасник благодійного напівмарафону на підтримку ЗСУ:
Мені 73 роки. І сьогодні я збираюся просто здолати дистанцію.
Бігти прийшли цілими родинами, і навіть колективами.
Розігрілися. Зайняли позиції. І руш!
Перші учасники, які додали 10 кілометрів, прибули на фініш вже за пів години. Та основне в цьому марафоні не перемога, а участь. Адже вона була платною. І кошти витратять на придбання окопного купольного РЕБ та дронів-камікадзе для 105 закарпатського батальйону 63-ї механізованої бригади.
Василь Продан - боєць зовнішньої розвідки 105 закарпатського батальйону:
Дуже щиро дякуємо всім. Це дуже нам допоможе у нашій боротьбі проти загарбників.
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