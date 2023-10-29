У Києві для дітей провели тренінг з домедичної допомоги [ Редагувати ]
Як діяти у разі поранення та що робити під час епілептичного нападу. У столиці дітей навчали домедичної допомоги. У ролі тренера запросили бойову медикиню. На майстер-класі побувала Валерія Глущенко.
Лише година навчання, а в них уже перші результати. Тепер ці діти знають, як діяти при епілепсії. Семирічна Злата прийшла навчатися разом зі старшою сестрою та мамою.
Юлія, учасниця майстер-класу:
В нас таке було, що ми стикались навіть ситуацією, де дівчина просто впала на вулиці, треба було рятувати, а ми не знали, що робити. А тепер знаємо, що треба перегорнути її на бік, і цього вже достатньо.
Навчали дітей також основ тактичної медицини. Наприклад, що робити в разі кровотечі.
Валерія, учасниця майстер-класу:
Я вважаю, що це дуже важливо, особливо зараз. Та й вміти надавати медичну допомогу в цивільному житті важливо. До речі, на уроках з основ здоров'я ми теж це проходили.
Тренінг проводить сертифікована бойова медикиня. У Катрі медична освіта та великий фронтовий досвід. Жінка рятує військових з 2018 року. А у 2021 підписала контракт зі Збройними силами України.
Катря Вовк, бойова медикиня:
Моя специфіка, моя задача не на медеваку, тобто не на медавто, а саме безпосередньо на "0" лінії з хлопцями поруч, та їм надавати не відкладну меддопомогу. Це стабілізація й направлення на евакуацію.
Тренінги для дітей Катря проводить не вперше. Таку роботу в нинішніх реаліях вважає дуже важливою.
Катря Вовк, бойова медикиня:
В загальному, щоб діти розуміли, що таке тактична медицина, де вона використовується і як її можна використовувати в цивільному житті. Тому що діти не будуть воювати, але ми зараз живемо в таких умовах, де в будь-який момент можуть прилетіти уламки й снаряди.
Під час повномасштабної війни попит на подібні тренінги зріс, кажуть організатори. І діти таким навчанням активно цікавляться.
Анастасія Грабар, організаторка тренінгу:
Специфіка наших курсів в тому, що всі навчання проводять військові, тобто на період ротації вони вільні й можуть навчати цивільних. Серед наших підопічних був випадок, коли дитина 10 років, яка пройшла такий тренінг у школі, врятувала життя мамі. Вони потрапили в ДТП, й до приїзду швидкої дитина робила серцево-легеневу реанімацію.
На майбутнє організатори планують проводити подібні тренінги у школах.
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