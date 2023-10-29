Як діяти у разі поранення та що робити під час епілептичного нападу. У столиці дітей навчали домедичної допомоги. У ролі тренера запросили бойову медикиню. На майстер-класі побувала Валерія Глущенко.

Лише година навчання, а в них уже перші результати. Тепер ці діти знають, як діяти при епілепсії. Семирічна Злата прийшла навчатися разом зі старшою сестрою та мамою.

Юлія, учасниця майстер-класу:

В нас таке було, що ми стикались навіть ситуацією, де дівчина просто впала на вулиці, треба було рятувати, а ми не знали, що робити. А тепер знаємо, що треба перегорнути її на бік, і цього вже достатньо.

Навчали дітей також основ тактичної медицини. Наприклад, що робити в разі кровотечі.

Валерія, учасниця майстер-класу:

Я вважаю, що це дуже важливо, особливо зараз. Та й вміти надавати медичну допомогу в цивільному житті важливо. До речі, на уроках з основ здоров'я ми теж це проходили.

Тренінг проводить сертифікована бойова медикиня. У Катрі медична освіта та великий фронтовий досвід. Жінка рятує військових з 2018 року. А у 2021 підписала контракт зі Збройними силами України.

Катря Вовк, бойова медикиня:

Моя специфіка, моя задача не на медеваку, тобто не на медавто, а саме безпосередньо на "0" лінії з хлопцями поруч, та їм надавати не відкладну меддопомогу. Це стабілізація й направлення на евакуацію.

Тренінги для дітей Катря проводить не вперше. Таку роботу в нинішніх реаліях вважає дуже важливою.

Катря Вовк, бойова медикиня:

В загальному, щоб діти розуміли, що таке тактична медицина, де вона використовується і як її можна використовувати в цивільному житті. Тому що діти не будуть воювати, але ми зараз живемо в таких умовах, де в будь-який момент можуть прилетіти уламки й снаряди.

Під час повномасштабної війни попит на подібні тренінги зріс, кажуть організатори. І діти таким навчанням активно цікавляться.

Анастасія Грабар, організаторка тренінгу:

Специфіка наших курсів в тому, що всі навчання проводять військові, тобто на період ротації вони вільні й можуть навчати цивільних. Серед наших підопічних був випадок, коли дитина 10 років, яка пройшла такий тренінг у школі, врятувала життя мамі. Вони потрапили в ДТП, й до приїзду швидкої дитина робила серцево-легеневу реанімацію.

На майбутнє організатори планують проводити подібні тренінги у школах.