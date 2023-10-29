Штормова погода змусила ворога скоротити корабельне угруповання в Чорному морі до мінімуму. У Чорному морі на бойовому чергуванні 2 кораблі, один з яких субмарина, яка може нести до чотирьох крилатих ракет типу "Калібр".

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник Української добровольчої армії Південь, голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

Шторм допомагає нам кілька днів поспіль. У морі знаходиться лише один ракетоносій - підводний човен. Можливі пуски "калібрів - до чотирьох крилатих ракет морського базування. Власне взагалі два кораблі - один на чергуванні надводному і з "калібрами" теж має бути присутній. Принаймні про це росіяни говорять.

Всі інші кораблі заховалися в Новоросійську. Також використовуються бази і судноремонтні заводі в Керчі та Феодосії. І є у планах росіян також перебазувати кілька кораблів до баз в Абхазії. Це тимчасово окупована територія Грузії.

І тактична авіація ворога. Вона є постійно активною над акваторією Чорного моря, там де росіяни морськими силами не можуть впливати на перебіг подій і не можуть атакувати наш експортний морський коридор.

А тактична авіація вона і присутня, і активна, хоча погодні умови цими днями не дуже їм сприяють. Але намагаються скидати так звані донні міни, аби використовувати їм як інструмент протидії українському експортному морському коридору, за яким працюють порти Великої Одеси", - розповів Братчук.