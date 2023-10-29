Штурм Мар'їнки: як ЗСУ стримують ворожу навалу [ Редагувати ]
70 бойових зіткнень за добу по всій лінії фронту - про це повідомляють у Генштабі. Російські війська намагаються наступати неподалік Куп'янську. Всі ворожі атаки Силам оборони вдалось відбити. Штурмують окупанти й Мар'їнку. Місто знищено вщент від авіаційних та артилерійських ударів. Та наші оборонці стримують навалу на його околицях. 79 бригада ДШВ, вже понад рік тримає оборону там.
На позиціях десантників вдалось попрацювати й нашій знімальній групі. Ексклюзивний матеріал воєнкора Станіслава Кухарчука - далі.
Це кадри численних штурмів росіян під Мар'їнкою, бої по суті за передмістя окупованого Донецьку точаться ще з 2014 року. Ущент знищивши саму Мар'їнку, росіяни тепер добивають навколишні з містом села. Щодня десятки авіабомб, ракет та снарядів змішують все з землею.
Прикриваючись ранковим туманом, ми висуваємось на позиції 79 бригади ДШВ, яка вже понад рік боронить цей напрям. За такої погоди ворожа артилерія працює навмання, тож шанс потрапити в окопи є.
Де бігом, де швидким кроком - ми дістаємось до найближчого укриття. Від куль, уламків та вибухів у відкритому полі ніщо так не рятує, як глибокий окоп. Туман - можливість здійснити переміщення не тільки для нас, а й для противника. Тому Олександр час від часу прострілює сусідню посадку.
Поки є можливість залишатись непоміченими, хлопці поспішають дообладнати позиції. Рутинна інженерна робота - буденність не тільки для піхоти, а й для десантників - бліндажі та перекриття рятують від уламків та дронів.
Та в мить десантники припиняють роботи. Туман розсіюється, і знаходитись в ненакритій частині окопу вкрай небезпечно.
"Мухами" та "яєчками" хлопці називають ворожі дрони й скиди з них. У небі на Мар'їнкою росіяни переважають в рази. Наліт російської авіації - зайвий цьому доказ.
Такими 500-кілограмовими бомбами росіяни щодня обробляють наші позиції. Нальоти авіації передують масованим артобстрілам і штурмам, каже "Банкір". Крайній місяць атаки не припиняються ні на день. Важкі бої ідуть за кожну посадку.
"Банкір" - військовослужбовець 79 ОДШБр:
Противник намагається на інший батальйон - не вийшло, перекинувся трошки в стик, не вийшло, і так він пробує з різних напрямків, і де в нього є якийсь успіх, він бере посадку і закріпляється. Штурми відбуваються постійно, але вони міняють тактику.
Головну роль у відбитті російських штурмів і досі відіграє наша артилерія. Туман зійшов, і батальйонні гармаші взялись за роботу.
Під час штурмів хлопці випускають до двох сотень снарядів на день. Олександр - командир цієї британської гармати Л119. Аби стати у лави 79 бригади й боронити країну, він спеціально повернувся з-за кордону. Воює ще з початку вторгнення. Саша каже: до масової появи у росіян дронів воювати з ними було значно легше.
Олександр - військовослужбовець 79 ОДШБр:
Буквально крайні місяці два десь, починаючи з кінця літа, особливий інтерес в них саме до нас, тобто за останній місяць ми змінили більше позицій вогневих, ніж за попередні п'ять місяців.
Та як би важко не було, українські десантники тримають стрій і сподіваються, що найближчим часом від оборони перейдуть у наступ.
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