Єврейські погроми в Дагестані: сотні людей увірвалися до аеропорту в пошуках "євреїв" (відео) [ Редагувати ]
Сотні дагестанців зібралися біля аеропорту в Каспійську, де мав приземлитися рейс з Ізраїлю, аби лінчувати євреїв. Щоправда, літак в останній момент розвернувся і приземлився в аеропорту під Махачкалою.
Вийти до аеропорту впродовж дня закликали дагестанські телеграм-канали, а також іноземні пабліки, які видають себе за місцеві ресурси. До аеропорту стягнулися силовики з військовою технікою. Дагестанці знесли паркан аеропорту у пошуках "євреїв", яких тут називають "яхуди".
Люди скандують антисемітські гасла та тримають плакати "Дітовбивцям немає місця в Дагестані". Дагестанці зупиняють машини, що виїжджають із аеропорту, та перевіряють пасажирів. Уже ледь не відбувся перший самосуд.
Поліція людям жодним чином не заважає, у пошуках "євреїв" натовп перевіряє навіть автозаки силовиків. У телеграм-каналах тим часом закликають відстежувати машини до їхніх пунктів призначення, щоб ідентифікувати тих, хто прилетів.
Всередині аеропорту Каспійська десятки дагестанців блокують термінал для закордонних перельотів, поліція не діє. Сотні людей ходять між літаками по летовищу. Чоловіки вриваються до кожного приміщення аеропорту у пошуках "євреїв", вигукуючи антисемітські лозунги. Перелякані співробітники аеропорту намагаються ховатись у службових кабінетах.
Натовп на злітній смузі аеропорту, шукає літак з Ізраїлю, намагається штурмувати. Літаки з пасажирами замкнулися зсередини.
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