Обстріл Херсонської області: потерпілий помер в лікарні [ Редагувати ]
Чоловік, який сьогодні отримав поранення під час обстрілу Херсонської області, загинув в лікарні від отриманих травм.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
Прокудін повідомив, що отримані травми виявилися занадто важкими, у зв'язку з чим чоловік помер у лікарні.
"На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Щирі співчуття родині загиблого", - сказав глава ОВА.
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