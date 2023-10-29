Чоловік, який сьогодні отримав поранення під час обстрілу Херсонської області, загинув в лікарні від отриманих травм.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Прокудін повідомив, що отримані травми виявилися занадто важкими, у зв'язку з чим чоловік помер у лікарні.

"На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Щирі співчуття родині загиблого", - сказав глава ОВА.