У звільненій частині Херсонської області, де нині оголошена обовʼязкова евакуація, залишаються понад 600 дітей.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

За словами Прокудіна, у 23 населених пунктах Херсонської області, де оголошена примусова евакуація, станом на сьогодні залишаються 637 дітей.

"Це рішення (про обов'язкову евакуацію, - ред.) не чиясь примха. Це повʼязано з тим, що російська артилерія та авіація рівняє ці населені пункти із землею. Тому перебувати там вкрай небезпечно, особливо дітям", - сказав він.

Глава ОВА також повідомив, що:

27 жовтня з цих територій евакуювали 32 дитини та їхні родини,

28 жовтня - 9 дорослих і чотирьох дітей.

Загалом з 4 жовтня евакуювали 147 дітей.