У звільненій частині Херсонської області залишається понад 600 дітей - ОВА [ Редагувати ]
У звільненій частині Херсонської області, де нині оголошена обовʼязкова евакуація, залишаються понад 600 дітей.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
За словами Прокудіна, у 23 населених пунктах Херсонської області, де оголошена примусова евакуація, станом на сьогодні залишаються 637 дітей.
"Це рішення (про обов'язкову евакуацію, - ред.) не чиясь примха. Це повʼязано з тим, що російська артилерія та авіація рівняє ці населені пункти із землею. Тому перебувати там вкрай небезпечно, особливо дітям", - сказав він.
Глава ОВА також повідомив, що:
27 жовтня з цих територій евакуювали 32 дитини та їхні родини,
28 жовтня - 9 дорослих і чотирьох дітей.
Загалом з 4 жовтня евакуювали 147 дітей.
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