Формула миру: Зарівна поділилась деталями зустрічі на Мальті [ Редагувати ]
Радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна підбила підсумки першого дня роботи саміту щодо української Формули миру, який 28 жовтня розпочався на Мальті. Про це вона розповіла в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Кількість країн зростає від зустрічі до зустрічі. В Копенгагені було 15 країн, в Саудівській Аравії вже 42 країни. І сьогодні було в нас 66 країн і міжнародних організацій. Окрім того, важливо розуміти архітектуру цього процесу навколо Формули миру президента Зеленського. У нас є рівень роботи з послами. Тобто, фактично там кожні 1,5 тижні ми зустрічаємось із послами країн в Києві. Кожна зустріч присвячена певному пункту Формули і відбувається в якійсь локації, яка має спеціальний зв'язок із цим пунктом. Наприклад, ядерну безпеку ми обговорювали в Чорнобилі, гуманітарний напрямок ми обговорювали в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими ГУРу", - зазначила Зарівна.
Вона додала: "Кожна третя країна, яка приймала участь в зустрічі на Мальті - це були країни глобального півдня. Це дуже важливо, адже це те, що максимально тригерить росію. Вони дуже переживають за те, що у нас дуже продуктивна комунікація вибудовується. Перша зустріч в Данії була установча, на другій зустрічі ми вже перейшли до того, що Формула - це певна теорія, яку важливо перекласти на практику. Сьогоднішня зустріч в Мальті була неймовірно конструктивною. Це вже максимально конкретні речі".
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