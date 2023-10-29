Контролювати анонімні Telegram-канали важко. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів перший заступник голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль.

"Насправді контролювати анонімні телеграм-канали досить важко. Це є проблема, яку ми озвучуємо вже певний час. Проблема буде напевно існувати на рівні Європи, коли Європа порахує кількість свої користувачів, які перебувають в Telegram. І тоді це стане проблемою, яку ми будемо вирішувати разом із Європою. Один на один подібні питання вирішувати можна, але це досить довгий і я не впевнений, що успішний шлях", - зазначив Коваль.

Він додав: "Не можна тих, хто безвідповідально ставиться до інформації, яку він повідомляє ставити поруч із професійними журналістами. На жаль, Telegram певний час був найбільш зручною та швидкою платформою для обміну інформацією, але на сьогодні це не єдина платформа і месенджер. Важливо те, що Telegram відрізняється від інших тим, що там неможливо знайти відповідальну особу. Це абсолютно заанонімізована мережа".