Перед тим, як стати на захист України, кожен мусить пройти курси базової загальної військової підготовки. Що саме викладають майбутнім бійцям - далі в нашому матеріалі, створеному спільно з кореспондентами Військового телебачення.

Облаштування оборонних рубежів і тимчасових вогневих позицій - одна з задач, яку бійці відточують під час тренінгів.

До Центрів підготовки підрозділів прибувають люди й з ТЦК, і з військових частин. Тут кожен воїн має пройти базову загальну військову підготовку.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Інструктори-сержанти всі з бойовим досвідом, вносять якісь коригування свої. Тут людям дають інформатику, яка їм буде потрібна надалі на війні. Щоб зберегти своє життя, зберегти життя побратимів.

Такий вишкіл корисний навіть для бійців, які вже мають бойовий досвід, зазначають інструктори.

Олег Грицун, кореспондент Військового телебачення України:

Позаду мене зараз проходить навчання з розвідки. Тема: "Маскування". Інструктор розповідає ази, які потрібні кожному солдату, незалежно від виду та роду діяльності.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Той матеріал, який ми їм даємо, ті заняття, їм все це дуже цікаво, і вони багато нового для себе відкривають.

Курс базової загальної військової підготовки триває місяць. Він - обов'язковий для бійців усіх можливих родів військ. Фахову спеціальність воїни отримують лише після опанування азів військової справи.