Ізраїль продовжує поступово розширювати бойові операції проти ХАМАС [ Редагувати ]
Ізраїльські війська продовжують поступово розширювати наші бойові операції відповідно до планів для досягнення мети війни.
Про це заявив офіційний представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі.
За його словами, ЦАХАЛ продовжує завдавати "масованих авіаударів" для захисту своїх військ і "знищення" цілей ХАМАС.
"Наземна операція складна і пов'язана з небезпеками - ми зробимо все можливе з повітря, з моря і з суші, щоб забезпечити безпеку наших сил", - сказав він.
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