Ізраїльські війська продовжують поступово розширювати наші бойові операції відповідно до планів для досягнення мети війни.

Про це заявив офіційний представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі.

За його словами, ЦАХАЛ продовжує завдавати "масованих авіаударів" для захисту своїх військ і "знищення" цілей ХАМАС.

"Наземна операція складна і пов'язана з небезпеками - ми зробимо все можливе з повітря, з моря і з суші, щоб забезпечити безпеку наших сил", - сказав він.