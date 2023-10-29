Зеленський відреагував на події в Махачкалі [ Редагувати ]
Сьогоднішні події в Махачкалі це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Жахливі відео з Махачкали, Росія, де розлючений натовп увірвався в аеропорт, шукаючи громадян Ізраїлю, які прилетіли рейсом з Тель-Авіва. Це не поодинокий випадок у Махачкалі, а скоріше частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів, яка пропагується державним телебаченням, експертами та владою", - сказав президент.
Він нагадав, що міністр закордонних справ Росії за останній рік зробив низку антисемітських висловлювань.Крім цього антисемітські образи використовував і російський диктатор Володимир Путін.
"Для російських пропагандистських балакучих голів на офіційному телебаченні риторика ненависті є рутиною. Навіть остання ескалація на Близькому Сході викликала антисемітські заяви з боку російських ідеологів. Російський антисемітизм і ненависть до інших народів є системними й глибоко вкоріненими. Ненависть - це те, що спонукає до агресії та терору. Ми всі повинні працювати разом, щоб протистояти ненависті", - наголосив він.
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