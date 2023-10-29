У Львові півтори сотні учасників взяли участь в особливому забігу. Три кілометри дистанції подолали в підтримку зниклих безвісти військових та їхніх родин.

Скільки українців нині в російському полоні? І наскільки важко шукати безвісти зниклих на війні? Репортаж Христини Гашенко далі.

З українським стягом, де зображені фото військових, в одному із парків Львова зібралися рідні захисників, які під час боїв на фронті зникли безвісти. Усі вони готуються до особливого забігу.

Мій чоловік уже як 2-й рік нічого невідомо... І мій брат також зник у березні 2023 року. Ми все одно віримо, що вони живі.

Чоловік Анни - Андрій Рудак офіційно вважається безвісти зниклим. Востаннє жінка із ним говорила напередодні штурму росіян 15 жовтня 2022 року. Тоді окупанти наступали на Донеччині неподалік Бахмута в селі Одрадівка.

Анна Рудак, дружина зниклого військового:

росія штурмувала, і під стрілецькими обстрілами вони зникли безвісти. Тобто конкретно інформації немає що де сталося, тому що та позиція, на які вони були, 16-го уже стала окупована.

З надією побачити та обійняти свого коханого майже рік живе і Людмила Плотницька. Її чоловік також у списку зниклих. Востаннє його побратими бачили пораненим на полі бою під час штурмів росіян на Донецькому напрямку. Але через інтенсивні обстріли забрати Костянтина не змогли.

Людмила Плотницька, дружина зниклого військового:

Зараз ця територія окупована, я, звісно, шукаю всіма можливими способами, до офіційних організацій, до волонтерів зверталася, але інформації ніякої. Поки не буде деокупована територія, інформації надати не можуть.

Пошуки зниклих військових тривалі й затяжні. Інформації про захисників, які зникли на фронті - обмаль, каже наречена зниклого бійця Тетяна Тененко. Щоб привернути увагу всього світу, дівчина організувала забіг.

Тетяна Тененко, організаторка забігу:

Наразі в більшості сімей пошуки трохи повільно ідуть. Це вже другий рік війни, повномасштабного вторгнення точніше, і більшість живе уже 2 роки, не знаючи до ладу що.

Підтримати рідних зниклих військових - прийшли небайдужі львівяни.

Наталія Данило, учасниця забігу:

В Україні війна, і кожен має брати участь таку, яку він може прийняти, чи у благочинних акціях брати участь, чи збирати кошти, чи воювати. У кожного є своя робота зараз.

Перед забігом невелика розминка. І нарешті - старт.

150 учасників долають маршрут в три кілометри. Біжить і наймолодший учасник - 5-річний Роман. Свою участь хлопчик із мамою присвятили захиснику Роману Морозу, який більше як рік тому зник на полі бою.

Христина та Роман Кучак, учасники забігу:

Взяли йому самокат, бо думали, що для нього - це буде розвага дитяча. Але він в процесі розминки ввійшов в такий азарт і сказав, що побіжить, і, як бачимо, він пробіг 3 кілометри швидше за мене. Молодець.

Нині в полоні росіян - понад 25 тисяч українців. З них майже 15 тисяч - це військові. Інформації про бійців - мало. Пришвидшити процес пошуку та обміну, за міжнародним правом, мала б організація Червоний Хрест. Втім від них інформації немає, каже представник уповноваженого з прав людини.

Тарас Подвірний, представник уповноваженого ВР України з прав людини у Львівській області:

Цей процес є приторможений саме в МКЧХ, бо вони цю місію не здійснюють, і ми вже кілька разів публічно говорили й на міжнародних площадках, і в Україні зокрема. В Україні вони мають доступ до таборів військовополонених, а в російській федерації вони такого доступу не мають.

Втім рідні зниклих безвісти вірять, що бійців вдасться повернути додому.