Президент США Джо Байден і його єгипетський колега Абдель Фаттах Ас-Сісі зобов'язалися значно прискорити надходження допомоги в Газу.

Про це повідомляє Білий дім.

Під час телефонної розмови лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході, важливість захисту життя цивільного населення, поваги до міжнародного гуманітарного права та забезпечення того, щоб палестинці з Гази не були переміщені до Єгипту чи будь-якої іншої країни.

У заяві Білого дому йдеться, що президенти зобов’язалися значно прискорити та збільшити надходження допомоги до Гази, починаючи з сьогоднішнього дня. Також Байден розповів про зусилля США, які спрямовані на те, щоб конфлікт у регіоні не поширювався.