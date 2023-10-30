Новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що фінансування допомоги Україні та Ізраїлю розглянуть у різних законопроєктах.

"Ми збираємося розглянути окремий законопроєкт про фінансування Ізраїлю. Це нагальна й невідкладна потреба", – сказав спікер.

Він також додав, що події в Ізраїлі "вимагають негайної уваги", мовляв, тому треба розглянути це питання окремо.

"Я вірю, що це буде підтримано обома партіями, і дуже на цьому наполягатиму", - зазначив Джонсон.