Спікер Палати представників США підтвердив розділення допомоги Україні та Ізраїлю [ Редагувати ]
Новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що фінансування допомоги Україні та Ізраїлю розглянуть у різних законопроєктах.
"Ми збираємося розглянути окремий законопроєкт про фінансування Ізраїлю. Це нагальна й невідкладна потреба", – сказав спікер.
Він також додав, що події в Ізраїлі "вимагають негайної уваги", мовляв, тому треба розглянути це питання окремо.
"Я вірю, що це буде підтримано обома партіями, і дуже на цьому наполягатиму", - зазначив Джонсон.
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