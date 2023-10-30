Погода в Україні сьогодні, 30 жовтня, буде хмарною, але без дощів. У Карпатах очікуються шквали.

За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні мінлива хмарність. На сході вранці та ввечері можливий туман.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, а в Карпатах шквали до 19-24 м/с.

У столиці сьогодні мінлива хмарність, але дощів не буде. Вітер південний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +17 +19 градусів, а вночі +7 +9 градусів.