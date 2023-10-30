Погода на 30 жовтня: що обіцяють синоптики [ Редагувати ]
Погода в Україні сьогодні, 30 жовтня, буде хмарною, але без дощів. У Карпатах очікуються шквали.
За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні мінлива хмарність. На сході вранці та ввечері можливий туман.
Вітер переважно південний, 7-12 м/с, а в Карпатах шквали до 19-24 м/с.
У столиці сьогодні мінлива хмарність, але дощів не буде. Вітер південний зі швидкістю 7-12 м/с.
Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +17 +19 градусів, а вночі +7 +9 градусів.
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