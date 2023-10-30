В Одесі сьогодні зранку пролунали вибухи. В місті та області оголосили тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат допустив, що, імовірно, ворог застосував балістику.

"Повідомляється про загрозу балістики. Тому треба йти в укриття. Балістична ракета, якщо запущена з території Криму, летить доволі таки короткий час. Від старту до прильоту лічені хвилини. Треба це розуміти та негайно реагувати. Тому що балістика - це швидко. Власне таке зараз і відбулося. Ви повідомили, що вже є вибухи. Будемо чекати повідомлень від місцевої влади який тип озброєння був застосований", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.