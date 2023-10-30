Літак та понад 800 окупантів: Генштаб оновив втрати рф [ Редагувати ]
Втрати росії у війні в Україні на ранок понеділка, 30 жовтня, склали 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 299 940 військових. Окрім того, ЗСУ знищили ворожий літак, 15 танків та 20 БПЛА.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 299 940 (+860) осіб ліквідовано;
танків - 5190 (+15) од.;
бойових броньованих машин - 9775 (+17) од.;
артилерійських систем - 7202 (+14) од.;
РСЗВ - 834 од.;
засоби ППО - 559 (+1) од.;
літаків - 321 (+1) од.;
гелікоптерів - 324 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5419 (+20) од.;
крилаті ракети - 1544 од.;
кораблі/катери - 20 од.;
підводні човни - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 9555 (+23) од.;
спеціальна техніка - 1014 (+2) од.
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