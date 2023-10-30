Кількість жертв через удар по терміналу "Нової пошти" під Харковом зросла [ Редагувати ]
У лікарні помер один із постраждалих після удару по терміналу "Нової пошти" під Харковом 21 жовтня. Хлопцеві було 25 років.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичного закладу внаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти", сьогодні вранці помер у лікарні", - розповів він.
Голова ОВА зазначив, що російські окупанти, вдаривши по "Новій пошті", забрали життя вже 7 людей.
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