Росіяни атакували судноремонтний завод в Одеській області: є руйнування та поранені [ Редагувати ]
Російські війська зранку 30 жовтня завдати ракетного удару по судноремонтному заводу в Одеській області. Внаслідок атаки є руйнування та двоє постраждалих.
Про це повідомляє в Telegram глава Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Зранку російські терористи атакували ракетами Одеський район. Ціллю ворога став судноремонтний завод", - повідомив Кіпер.
Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.
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