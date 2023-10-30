ЗСУ уразили стратегічний об'єкт системи ППО росіян на заході Криму [ Редагувати ]
Цієї ночі українські бійці успішно уразили стратегічний об'єкт системи ППО росіян в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
"У ніч на 30 жовтня Збройні сили України успішно уразили стратегічний об'єкт системи ППО на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.
Також 25 жовтня ЗСУ знищили систему стратегічної ППО С-400 біля тимчасово окупованого Луганська.
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