Ізраїльські танки "перерізали" одну з ключових доріг на околицях Гази - ЗМІ [ Редагувати ]
У понеділок вранці, 30 жовтня, ізраїльські танки вийшли на околиці міста Газа і перерізали ключову дорогу Палестини, яка пролягає з півночі на південь. Цю інформацію повідомляє ізраїльське видання The Times of Israel.
Зазначається, що танки були помічені в районі Зайтун, і їх дії вже мали вплив на транспортне сполучення в регіоні.
Вони перерізали дорогу Салах ад-Дін і обстрілюють будь-який транспортний засіб, який намагається нею проїхати, - сказав один з мешканців.
Footage shows IDF tanks striking a suspicious vehicle on Salah a-Din road near Gaza City. pic.twitter.com/TtFR9mrMwk— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 30, 2023
Це відео стало доступним в мережі і показує, як машина під'їхала до танка та почала розвертатися.
Після чого, при від'їзді, здається, що танк відкрив вогонь з гармати.
Такий інцидент відбувся на головній автомагістралі Сектору Гази, відомій як дорога Салах ад-Дін, яка є ключовим транспортним шляхом, що об'єднує південну та північну частини цієї території.
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