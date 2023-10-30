У понеділок вранці, 30 жовтня, ізраїльські танки вийшли на околиці міста Газа і перерізали ключову дорогу Палестини, яка пролягає з півночі на південь. Цю інформацію повідомляє ізраїльське видання The Times of Israel.

Зазначається, що танки були помічені в районі Зайтун, і їх дії вже мали вплив на транспортне сполучення в регіоні.

Вони перерізали дорогу Салах ад-Дін і обстрілюють будь-який транспортний засіб, який намагається нею проїхати, - сказав один з мешканців.

Footage shows IDF tanks striking a suspicious vehicle on Salah a-Din road near Gaza City. pic.twitter.com/TtFR9mrMwk — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 30, 2023

Це відео стало доступним в мережі і показує, як машина під'їхала до танка та почала розвертатися.

Після чого, при від'їзді, здається, що танк відкрив вогонь з гармати.

Такий інцидент відбувся на головній автомагістралі Сектору Гази, відомій як дорога Салах ад-Дін, яка є ключовим транспортним шляхом, що об'єднує південну та північну частини цієї території.

Нагадаємо, що за час бойових дій проти бойовиків ХАМАС Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) втратила щонайменше 311 військовослужбовців.