З 1 листопада 2023 року українці можуть очікувати низку змін, які вплинуть на різні сфери їхнього життя. Від фінансових аспектів до побутових зручностей, нововведення та реформи відобразяться на щоденному рутинному порядку та правовому середовищі країни. Погляньмо на головні аспекти цих змін та їхні можливі впливи на життя громадян.

Нагляд за видачею наркотичних (психотропних) ліків посилять

Для реалізації таких медикаментів, заклади повинні пройти реєстрацію в Електронній системі охорони здоров'я.

Наступний етап у впровадженні електронного рецепта на наркотичні препарати почне працювати. А початок третього етапу інтеграції електронного рецепта передбачено на 2023 рік.

Ціни на квартири зростуть

Починаючи з 1 листопада, набувають чинності нові норми, які внесли зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з об'єктами нерухомого майна, що будуть споруджені в майбутньому. Ці зміни призведуть до важливих змін у системі оподаткування для девелоперів та інвесторів на ринку нерухомості.

Згідно з новим законом, девелопери тепер зобов'язані сплачувати податок на додану вартість (ПДВ) за касовим методом, що може призвести до збільшення вартості житла на етапі будівництва. Ця зміна може вплинути на ціни на житло та зробити їх вищими для покупців.

Щодо інвесторів, які вкладають гроші у будівництво нерухомості з метою подальшого продажу, новий закон передбачає оподаткування їх прибутку в розмірі 18% від різниці між ціною продажу та вартістю придбання об'єкта від девелопера. Це може вплинути на інвестиційну активність та призвести до скорочення маржі для інвесторів, оскільки тепер їм доведеться сплачувати податок з прибутку за короткий термін замість реінвестування.

Загалом, нові податкові правила можуть вплинути на динаміку ринку нерухомості та змінити стратегії девелоперів та інвесторів в Україні.

Тарифи на комунальні послуги

Електроенергія

З 31 жовтня 2022 року завершилася дія тарифів на електроенергію, які були затверджені в 2021 році. Проте, для українських споживачів населення є добра новина: 28 жовтня 2022 року Кабінет міністрів України прийняв постанову, відповідно до якої ціни на електроенергію для населення залишаться незмінними до завершення опалювального сезону.

Для тих, хто споживає менше ніж 250 кВт на місяць, тариф складає 1,44 гривні за кВт-год.

Ті, хто споживає понад 250 кВт, платитимуть 1,68 гривні за кВт-год.

Газ

Ціни для побутових споживачів природного газу також залишаються без змін, разом із переліком постачальників для населення. Рівень цін на газ становить 7,96 гривні за м³ з урахуванням ПДВ, не включаючи вартість транспортування. Вартість доставлення газу лишається незмінною і оплачується окремо.

Водопостачання

Ціни на гарячу та холодну воду для всіх споживачів гарячої води та опалення залишаються на рівні, встановленому 24 лютого 2022 року.

Тепло

Нафтогаз продовжує постачати газ виробникам тепла за тарифом 7,40 гривні за м³.

Підвищення пенсій

У жовтні в Україні відбулося підвищення мінімальної заробітної плати, що також призвело до підвищення розміру пенсій для пенсіонерів. Зараз настав листопад, і додаткові підвищення пенсій в цей місяць не передбачені в плані. Проте, пенсіонери, які мали право на підвищення пенсій, але не отримали його до 25 жовтня, можуть звернутися до органів Пенсійного фонду України для перерахунку в листопаді. Додаткові виплати можуть бути проведені для тих, хто відповідає встановленим критеріям, і звернувся вчасно.

Підвищення вартості термінового оформлення паспортів

Дивіться також місячний календар стрижок на листопад 2023 року.