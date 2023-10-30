У понеділок, 30 жовтня, у тимчасово окупованому Криму лунають вибухи. Інформація про серію вибухів надійшла із різних джерел, включаючи Telegram-канал "Кримський вітер" і "Крим. Реалії". У Севастополі та Саках зареєстровано вибухи, а в Новофедорівці повідомляють про подібні інциденти у районі аеродрому.

Севастополь

У тимчасово окупованому Севастополі відбулися щонайменше три вибухи. Після цих вибухів видніється стовп диму над територією Севморзаводу. Ситуація потребує подальшого розслідування і з'ясування подробиць.

У Севастополі три вибухи, - йдеться у повідомленні"Кримського вітру".

Саки

У Саках один за одним лунають вибухи.

У Саках чутно вибухи, вже було 3-4.

Новофедорівка

За інформацією Telegram-каналу "Кримський вітер", також є звістки про можливий приліт на аеродром у Новофедорівці. Ситуація вимагає подальшого розслідування та підтвердження, і лише після цього можна буде надати більше відомостей щодо подій в цьому регіоні.

У бік аеродрому в Новофедорівці помчала пожежна машина.

Раніше ми писали, що у вівторок вночі, 24 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі сталися вибухи, що спровокували хвилю паніки серед місцевого населення.