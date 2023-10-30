У Криму серія "бавовни": де лунають вибухи [ Редагувати ]
У понеділок, 30 жовтня, у тимчасово окупованому Криму лунають вибухи. Інформація про серію вибухів надійшла із різних джерел, включаючи Telegram-канал "Кримський вітер" і "Крим. Реалії". У Севастополі та Саках зареєстровано вибухи, а в Новофедорівці повідомляють про подібні інциденти у районі аеродрому.
Севастополь
У тимчасово окупованому Севастополі відбулися щонайменше три вибухи. Після цих вибухів видніється стовп диму над територією Севморзаводу. Ситуація потребує подальшого розслідування і з'ясування подробиць.
У Севастополі три вибухи, - йдеться у повідомленні"Кримського вітру".
Саки
У Саках один за одним лунають вибухи.
У Саках чутно вибухи, вже було 3-4.
Новофедорівка
За інформацією Telegram-каналу "Кримський вітер", також є звістки про можливий приліт на аеродром у Новофедорівці. Ситуація вимагає подальшого розслідування та підтвердження, і лише після цього можна буде надати більше відомостей щодо подій в цьому регіоні.
У бік аеродрому в Новофедорівці помчала пожежна машина.
Раніше ми писали, що у вівторок вночі, 24 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі сталися вибухи, що спровокували хвилю паніки серед місцевого населення.
Представник окупаційної "влади" Михайло Развожаєв заявив, що вибухи, які сталися, пов'язані із симуляцією нападу на "Чорноморський флот підводних диверсійних сил та засобів" на зовнішньому рейді міста.
Ця подія служить ще однією ілюстрацією загострення ситуації в різних містах окупованого Криму в останні місяці, включаючи Севастополь, де регулярно стаються подібні вибухи.
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