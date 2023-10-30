Внаслідок ракетного удару, який був здійснений російськими збройними силами по судноремонтному заводу в Одеській області, кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Про це свідчить інформація, отримана від Одеської обласної прокуратури.

Четверо співробітників підприємства отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок ворожої атаки. Двоє постраждалих були госпіталізовані до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Правоохоронні органи зараз здійснюють заходи для встановлення інших осіб, які можуть бути постраждалими внаслідок цього ворожого нападу та понесли фізичну або іншу шкоду.

Ситуація залишається під ретельним контролем, і ведуться слідство та дії з метою з'ясування обставин події.

Нагадаємо, що в Одесі сьогодні зранку пролунали вибухи. В місті та області оголосили тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.