У понеділок, 30 жовтня, російські військові здійснили атаку на Запорізький район, ймовірно, використовуючи балістичне озброєння, що призвело до пошкоджень на території. Інформацію про ці події повідомив голова Запорізької обласної адміністрації Юрій Малашко та секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За отриманою інформацією, окупанти розпочали обстріл Запорізького району близько 11:28. Напад призвів до руйнування об'єкта соціальної інфраструктури. Наразі на місці події працюють рятувальники з ДСНС, які вживають заходів для ліквідації наслідків атаки. Звітів про постраждалих поки не надійшло.

Анатолій Куртєв вказав, що атака сталась на приміщення комунальної установи.

Варто відзначити, що раніше Повітряні сили повідомляли про загрозу використання балістичного озброєння в Запорізькій області. Ситуацію в області вивчають та аналізують для прийняття необхідних заходів національної безпеки.

Нагадаємо, що в Одесі зранку пролунали вибухи. В місті та області оголосили тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.