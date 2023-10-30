Події, які розгорнулися в Махачкалі зі стихійними антиізраїльськими акціями, є наслідком затвердження росією військової агресії проти інших країн і національностей, а також вихваляння воєнних злочинів проти цивільного населення. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України, Михайло Подоляк у Telegram.

За словами Подоляка, події у столиці російського регіону Дагестану, Махачкалі, є наслідком передумов, які склалися внаслідок десятиліть неправильної політики, що спрямована на псевдоасиміляцію, та толерування беззаконної поведінки агресивних режимів, які порушують світові стандарти. Також ці події відображають загрозу зміни глобального порядку, пов'язану з російськими амбіціями.

Радник очільника Офісу президента зазначив, що все це дало "жахливі плоди", які пожинаються нині:

"укорінення ненависті до різних етнічних груп із подальшими спробами їх знищення;

залишкове руйнування світових інститутів;

медійне бравування відвертими звірствами проти цивільного населення та масштабування війни з геноцидним компонентом".

він зазгначив також, що рф тепер "для більшої наочності запустила офіційні антиєврейські погроми".

Тому що досі вважає демократичний світ... слабким, терплячим, нездатним протистояти агресії.

Подоляк закликає світову спільноту "нарешті приймати правильні рішення".

Не можна закінчувати компромісами те, що руйнує систему світових відносин. Не можна заохочувати демонстративного вбивцю. Не можна залишати рф у нинішньому вигляді.

Він також наголошує, що не можна "повторювати 2008 та 2014 роки", коли рф вторглася до Грузії та України відповідно, окупувавши частини теритРоорій країн.

Інакше хаосу буде ще більше.

Нагадаємо, що у росії зростає хвиля антисемітизму, росіяни вимагають виселяти євреїв з країни, а також заборонити в'їзд громадянам Ізраїлю, які нібито шукатимуть прихистку на території рф через війну з ХАМАСом.